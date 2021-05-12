Müdür Çelik, Ramazan Bayramını kutladı - Son Dakika

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada birlik ve beraberlik mesajları veren Müdür Fehmi Çelik, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı şerifin ardından, bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın tatlı heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz.

Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren Korona virüs salgını sebebi ile bu bayram da biraz daha farklı olacak. Manevi ve milli kültürümüzün önemli özelliği olan büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz. Küçüklerimizi kucaklayamayacak, hısım, akraba ve dostlarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Biz de, göz göremezse gönül sever düsturunca, sevdiklerimizle gönülden bayramlaşacağız ve sevdiklerimizi görüntülü arayıp yüzlerimizdeki tebessümü görmekle yetineceğiz. Ancak, her ne şartta olursa olsun, tüm bayramlar gibi, bu bayramı da sevince dönüştüreceğiz. Bayram sevincini ve neşesini çoğaltacağız, paylaşacağız inşallah. Evlerimizden de olsa birliğimizin ve dirliğimizin sembollerinden biri olan Ramazan Bayramıyla, millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden aldığımız güç ve sorumlulukla, sevgimizi, muhabbetimizi daha da büyütüp pekiştireceğiz.

Bu mübarek günlerde başta İsrail terör devletinin terör eylemleri altında bulunan kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın birçok yerinde zulüm altında bulunan kardeşlerimiz için rabbimden onları biran önce kurtarmasını niyaz ediyor, bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN