Müdür Çelik'ten 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Müdür Çelik'ten 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.


15 Temmuz'un sela okuyanların bela okuyanları yendiği gün olduğunu dile getiren Müdür Çelik, "15 Temmuz gecesi, hain FETÖ/PYD terör örgütünün milletimizin istiklaline ve istikbaline kast eden hain kalkışmasının kahraman milletimizin destanlaşan savunmasıyla bertaraf edildiği kutlu gecenin adıdır. Milli birlik ve beraberlik anlayışının egemen olduğu topraklarımızda tarihe defalarca nakşettiğimiz destanlarımıza 15 Temmuz Destanını ekleyerek yedi düvele bu toprakların şehit kanıyla sulandığını, onu almaya hiçbir şer odağının gücünün yetmeyeceğini göstermiş olduk. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz o gece hain emellere fırsat vermemiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak şanlı zaferlerine bir yenisini eklemiştir. Ne O gece milletimize yapılan ihaneti, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve bağımsızlığına sahip çıkan destanını asla unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle müdafaasında şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Fehmi Çelik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müdür Çelik'ten 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Son Dakika

22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:13:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müdür Çelik'ten 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]