Son Dakika Haberleri: Müdür Çelik'ten anız uyarısı
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Müdür Çelik'ten anız uyarısı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik, vatandaşları anız yakmaları konusunda uyardı.

Müdür Çelik'ten anız uyarısı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik, vatandaşları anız yakmaları konusunda uyardı.

Müdür Ahmet Çelik, yaz aylarının gelmesi ile birlikte meydana gelen anız yangınlarının bilinçsiz bir şekilde yakılması sonucu anız olaylarının başta yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik, "Vatandaşlarımızı daha öncesinden gerek biz itfaiye ekipleri gerekse ilgili kurumlar tarafından anız yakılmaması anlamında uyarılarda bulunmuştuk. Ama ne yazık ki, bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Vatandaşlarımızı buradan bir kez daha uyaralım. Anız yakmayalım anız yakanları da uyaralım. Bu konuda oldukça dikkatli ve hassas olmamız lazım. Anız yakarak hem kendi arazilerinin verimini düşürüyorlar, hem orada bulunan canlıları yok ediyorlar hem de anız yangınlarının ormanlık alanlara, ikametlere yada bahçelere sıçramalarına neden oluyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Ahmet Çelik, Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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