TEM Şube lise öğrencilerine online konferans vermeye başladı - Son Dakika

TEM Şube lise öğrencilerine online konferans vermeye başladı

07.10.2020 14:30
TEM Şube lise öğrencilerine online konferans vermeye başladı, System.String[]

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), lise öğrencilerine konferanslar ve bilgilendirme faaliyetlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online vermeye başladı.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), lise öğrencilerine konferanslar ve bilgilendirme faaliyetlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online vermeye başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TEM Şube Müdürlüğü, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında faaliyet gösteren terör örgütleri konusunda lise öğrencilerinin bilgilendirilmesi kapsamında online kanallar kullanmaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında illegal örgütlerin gençliği hedef alma sebepleri, gençliği kazanmada kullandığı yöntemlerle illegal örgütlerin gerçek yüzlerini anlatan spot filmler, slaytlar ve sözlü anlatımlar eşliğinde sunulan konferanslar, Kovid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim programlarıyla verilmeye başlandı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise EBA üzerinden lise öğrencilerine dijital mektup gönderdi.

Dağdeviren, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatınızda sizleri bekleyen sorunlara karşı hazırlıklı olmak, sorunları enerjinizle umuda çevirmek sizlerin elinde. Ülkemizin yarınlarına ışık tutacak çalışmalara imza atmak için çalışmaktan, dürüstlükten, dostluktan, barıştan ve sevgiden kopmadan çizeceğiniz rotayı hayatınız boyunca takip edin. Çağımız bilgi çağı ve bilgi en büyük güçtür. Yanlış bilgi, yanlış kararlara sebep olur.

Yanlış bilgi, yanlış davranışlara sebep olur. Yanlış kararlar ve davranışlar bizi farkında olmadan suça bile itebilir. Bazen geri dönüşü olmayan kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Sevgi hayata yapılan bir yatırımdır ve biz sizleri karşılıksız seviyoruz."

TEM Şube lise öğrencilerine online konferans vermeye başladı
TEM Şube lise öğrencilerine online konferans vermeye başladı
TEM Şube lise öğrencilerine online konferans vermeye başladı

Emniyet Müdürlüğü, Ercan Dağdeviren, uzak filmi, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEM Şube lise öğrencilerine online konferans vermeye başladı - Son Dakika

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