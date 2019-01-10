Müdür Ekici'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
1 saat önce
Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Van
İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, yayımladığı mesajda, "Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla dünya arasında köprü görevi görmektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü övgüye layıktır. Van'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:48 Kaynak: İHA
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