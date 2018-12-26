Müdür Ekici'den Müdür Sünnetçioğlu'na Ziyaret
2 saat önce
Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret etti.
Van
Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret etti.
Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Doç. Dr. Sünnetçioğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sünnetçioğlu ise, her iki kamu kurumunun da amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu söyleyerek, polis ile sağlık ekiplerinin kesintisiz 24 saat esasına göre birlikte vazifeyi ifa ettiklerini kaydetti. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:09 Kaynak: İHA
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