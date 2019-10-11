Son Dakika Haberleri: Müdür Engin'nin okul ziyaretlerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Müdür Engin'nin okul ziyaretlerine devam ediyor

Müdür Engin'nin okul ziyaretlerine devam ediyor

1 saat önce

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Müdür Engin'nin okul ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, okul ziyaretlerine devam ediyor.


Muş Milli Eğitim Müdürün Emin Engin, okul ziyaretleri devam ediyor. Müdür Engin ilk olarak Kırköy İmam Hatip Ortaokulunu ve Kırköy İlkokulunu ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulundu. Okul idarecilerinden okul hakkında bilgi alan Müdür Engin, sınıfları gezerek öğrencilerin ders etkinliğine katıldı, öğrencilerin okullarıyla ilgili hayallerini, projelerini dinledi. Öğretmenler ile bir araya gelen Müdür Engin, tecrübe paylaşımı ve tavsiyelerde bulundu. Daha sonra Muratgören ve Boyuncuk ilkokullarını ziyaret eden Müdür Engin, Sınıfları gezerek öğrencilerin ders etkinliğine katıldı, öğretmenler ile bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu. - MUŞ

Emin Engin, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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