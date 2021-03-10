Müdür Erdoğan'dan yüz yüze eğitime başlayan okullarda inceleme - Son Dakika

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ilçedeki okullarda incelemeler yaparak çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, ilçede eğitim - öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve yeni normalleşme dönemi ile birlikte yeniden yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan yüz yüze eğitime başlayan Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve okulların yöneticilerinden yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı. - TEKİRDAĞ