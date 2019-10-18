Müdür Ergüder, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman'da, faaliyet gösteren yerel ile ulusal medyanın temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.



Adıyaman Polisevinde gerçekleştirilen birlik ve beraberlik toplantısına, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emniyet şube müdürleri, birim amirleri, Adıyaman'da görev yapan yerel ve ulusal medyanın temsilcileri ile çalışanları katıldı. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği toplantı öncesinde kahvaltı ikramında bulunuldu. Kahvaltı sonrasında Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman'da yapacakları ve yaptıkları hizmetlerden bahsetti. Anlatılan çalışmalardan sonra, Müdür Ergüder, şehrin sorun ve sıkıntılarını basın mensuplarından dinledi. Müdür Ergüder, aynı zamanda basın mensuplarının memleket için, halk için bir taleplerinin olup olmadığını da sordu. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen program sonrasında Müdür Ergüder, kendilerine iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarını, Adıyaman'ın huzur ve güvenliği için teşkilat olarak 24 saat görev başında olduklarını vurguladı. - ADIYAMAN