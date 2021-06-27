Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erşen'den, Başkanımıza Ziyaret - Son Dakika

Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürü Hamdi Erşen, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek kurumu tarafından Adıyaman'da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürü Hamdi Erşen, beraberinde Adıyaman Kadastro Müdürü Hüseyin Onur Sarıkaya ve Tapu Müdürü Esat Denli ile birlikte Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Erşen ile bir süre sohbet eden Başkanımız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arasındaki sıcak diyalogların Adıyaman'da daha güzel işlerin yapılmasını sağlayacağını söyledi.