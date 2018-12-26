Müdür Fatih Ayhan'a Veda Yemeği Düzenlendi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Fatih Ayhan için veda programı düzenlendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Fatih Ayhan için veda programı düzenlendi.



İçişleri Bakanlığı 2018 Yılı Görevden Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını kazanarak Niğde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü olarak atanan, Samsat İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Ayhan için Samsat Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda vedalaşma programı düzenlendi.



Programa Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.



Programda Samsat Kaymakamı Halid Yıldız tarafından başarı belgesi ve plaket verilerken, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından tarihi Cendere Köprüsü heykeli verildi. Ayrıca Merkez Baraj, Kale ve Yavuz Selim mahalle muhtarları tarafından da plaket verildi.



Samsat ilçesinde üç yıl görev yapan İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Ayhan, yaşanan iki depreme rağmen gerek kurumlar ile gerekse de vatandaşlar ile iyi bir iletişim kurarak, görevini amirlerinin direktifleri doğrultusunda en iyi bir şekilde yerine getirmiş olmanın huzuru ile ilçeden ayrıldığını belirterek, bütün Samsat halkından helallik istedi.



Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Ayhan'ın vatandaşlara yardımcı olma ve devletin sıcak ve şefkatli elinin uzatılmasında çok iyi bir örnek olduğunu kaydetti. Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise yaptığı konuşmasında, görev yaptığı süre içerisinde başarılı, çalışkan ve özverili bir şekilde görevini yerine getiren Ayhan'a atanmış olduğu Niğde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü görevinde kendisine başarılar diledi.



Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ise bir memurda aranması gereken neredeyse bütün özelliklerin Fatih Ayhan'da mevcut olduğunu ifade ederek, özellikle deprem sürecinde kendisinden beklenen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini söyledi. - ADIYAMAN

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