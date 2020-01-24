Müdür Feyzullah Gayret: "Statlar spor yapmaya uygun olup, mağduriyet söz konusu değildir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Müdür Feyzullah Gayret: 'Statlar spor yapmaya uygun olup, mağduriyet söz konusu değildir' - Son Dakika Spor

Müdür Feyzullah Gayret: "Statlar spor yapmaya uygun olup, mağduriyet söz konusu değildir"

6 saat önce

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, açık saha ve spor tesislerinin yoğun kış şartlarına rağmen spor ve antrenman yapmaya hazır hale getirildiğini, herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını söyledi.

Müdür Feyzullah Gayret:

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, açık saha ve spor tesislerinin yoğun kış şartlarına rağmen spor ve antrenman yapmaya hazır hale getirildiğini, herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını söyledi.


Feyzullah Gayret, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının temizlik ve bakım olarak ellerindeki tüm imkanlar ile seferber olduklarını belirterek, "Açık saha ve spor tesislerimiz yoğun kış şartlarına rağmen spor ve antrenman yapmaya hazır hale getirilmiştir. Statlar spor yapmaya uygun olup herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:16 Kaynak: İHA
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