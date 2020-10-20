Müdür Göksoy'dan 'kayıt dışı' uyarısı - Son Dakika

Müdür Göksoy'dan 'kayıt dışı' uyarısı

20.10.2020 12:29
Müdür Göksoy'dan 'kayıt dışı' uyarısı, System.String[]

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, kayıt dışı istihdama neden olan birçok etkenden bir tanesinin de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmediklerini ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli...

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, kayıt dışı istihdama neden olan birçok etkenden bir tanesinin de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmediklerini ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinç seviyesine sahip olmadıklarını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Abidin Göksoy, kayıt dışı istihdama neden olan birçok etkenden bir tanesinin de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmedikleri ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinç seviyesine sahip olmadıklarını söyledi. Göksoy, "Bu nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak rehberlik anlayışını esas alan bir yöntemle kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Sigortalı çalışan kişi ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Sigortalının aile bireylerine, sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ölüm geliri bağlanır. Sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlanır. Sigortalı, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı bağlanır. Sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlanır. Cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödenir" dedi.

Kayıt dışı istihdamın, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğunu ifade eden Göksoy, "Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Sadece 1 sigortalıyı 1 ay sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverene toplam 11 bin 771 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Yapılan tespitte işçinin sigortasız çalıştırıldığı süre 6 ay ise 41 bin 202 TL, 1 yıl ise 76 bin 518 TL idari para cezası uygulanmaktadır (2020 yılı için geçerli). Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir. Bu iş yerlerinin yararlanmakta olduğu sigorta prim teşvikleri durdurulur. Yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yükümlülükler doğar. Haksız rekabete neden olur ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlar. Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamaz. Vergi avantajı sağlayan indirim ve gider yazma gibi avantajlardan yararlanma hakkı yoktur. İş yerinde çalışanların verimliliği ve motivasyonu azalır. Ölçek ekonomilerden yararlanılamadığından büyüyemezler, marka oluşturma ve pazarda yer edinme şansları azalır" ifadelerini kullandı. - VAN

Müdür Göksoy'dan 'kayıt dışı' uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu, İş Kazası, Ölü, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müdür Göksoy'dan 'kayıt dışı' uyarısı - Son Dakika

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