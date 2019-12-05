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Müdür Göksoy'dan Van TSO'ya ziyaret

7 saat önce

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy ve beraberindeki heyet Van Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Müdür Göksoy'dan Van TSO'ya ziyaret, System.String[]

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy ve beraberindeki heyet Van Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.


Gerçekleştirilen ziyarette SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, kayıt dışı istihdamla ilgili Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi. Kayıt dışı istihdamla ilgili bilgilendirme yapan SGK İl Müdürü Göksoy, denetimler kapsamında işverenlerin mağduriyet yaşamaması, cezalara maruz kalmaması için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Sigortasız işçi çalıştırmanın sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve riskli olduğunu dile getiren Göksoy, "Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilir. Sigortasız işçi çalıştırmazsanız, primlerinizi düzenli öderseniz ve gerekli belgeleri SGK'ya yasal süresi içinde verirseniz, siz de sigorta prim teşviklerinden yararlanarak çok büyük maliyet avantajı sağlayabilirsiniz" dedi.


Gerçekleştirilen görüşmeye, Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Balandi, Eren Görsel Görmen, SGK Van İl Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdam Şefi Servet Aktam ve İşveren Şefi Yakup Taş katıldı. - VAN

Sosyal Güvenlik Kurumu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
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