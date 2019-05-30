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Müdür Görentaş'tan elma üreticisine uyarı

1 saat önce

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentte elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

Müdür Görentaş'tan elma üreticisine uyarı, System.String[]
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kentte elma üretimi yapan çiftçileri elma iç kurdu mücadelesi hususunda uyardı.

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, Van meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydia pomonella) olduğunu belirterek; doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini söyledi. Bu kapsamda elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi için ilçelerde 3 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduklarını, arazide eşeysel tuzaklar asıldığını ve fenolojik gözlemlerler yapıldığını dile getiren Görentaş, "İstasyonlarımızda ve arazide elde edilen verilerin teknik personellerimiz tarafından değerlendiriliyor. Böylece elma iç kurdunun mücadele zamanının tespit ederek üreticilerimize basın, kısa SMS ve anonslarla duyurduk. Bütün bu bilgiler ışığında 2019 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 8 Haziran 2019 tarihinden itibaren, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde 9 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekir. Bu yıl ilaçlama zamanının Ramazan Bayramı tatiline denk gelirken, üreticilerimizin ilaçlamayı tatil sonrasına bırakmaları halinde mücadelede geç kalınacak ve meyvede vuruklar başlayacak. Bu zararlıya karşı nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticiler mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize gitmeleri gerekir" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:16 Kaynak: İHA
Van, Güncel
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