Müdür Gül'den öğrencilere çağrı: DPÜ Domaniç Hayme Ana MYO'yu tercih edin

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Müdürü A. Bülent Gül, YKS'nda başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Müdürü A. Bülent Gül, YKS'nda başarılı olan öğrencileri tebrik etti.



Müdür Gül, mezun olduğunda öğrencinin işsiz kalma imkanının bulunmadığı hiçbir üniversite okutulmayan SAP yazılım programının sadece Domaniç Hayme Ana MYO'da ders olarak eğitim verildiğini, KPSS ile en çok istihdam sağlanan Sosyal Güvenlik Bölümü'nün açıldığını ve ilk kez öğrenci alınacağını söyledi.



Müdür Bülent Gül, "Uzun bir hazırlık ve yorgunluklar sonucu bir sınav maratonunu geride bıraktınız. Şimdi tercih zamanı. Tercihiniz ile gelecek kariyerinizi belirleyeceksiniz. Tercihlerinizi yaparken Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu'nu gözününde bulundurunuz. Çünkü okulumuz, Türkiye'deki her alanda iş imkanı olan mesleklere dahil olabileceğiniz Bankacılık ve Sigortacılık, Lojistik, Bilgi Yönetimi ve bu sene okulumuza ve üniversitemize kazandırdığımız ve KPSS ile büyük istihdam imkanı sağlayan Sosyal Güvenlik bölümlerimizde eğitim almak, Dünyadaki ve Türkiye'deki büyük firmaların kullandığı SAP programını derslerinde öğrenerek ve okul olarak yaptığımız protokoller ile hem staj hem de iş imkanları sağlayacağımız öğrencileri bekliyoruz. Okulumuzda eğitim alan tüm öğrencilerimize SAP Programı dersini vereceğiz. Bu dersi alan ve programı öğrenen öğrencilerimiz Türkiye'nin en önde gelen kuruluşlarında işe başlama imkanına da kavuşmuş olacaklardır. İleri Excel, Winqsb gibi programları öğrenerek kendilerine değer katacaklar, iş imkanlarını genişleteceklerdir. Bilgisayar Laboratuvarları, halı sahalar, kütüphane imkanlarıyla, sunduğu kaliteli eğitimiyle öğrencilerine ve onların gelecek kariyerlerine değer katan Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulumuz, kaliteli eğitim sunmanın, sizleri kariyer hedefleriniz yolunda donanımlı hale getirmenin, sizlere değerler katmanın yanı sıra aile sıcaklığını da hissedeceğiniz bir okuldur. Tarihi ve asırlık çam ağaçlarıyla, harika tabiat güzellikleriyle dolu, Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı bir ilçe olan Domaniç'te bulunan okulumuz; öğrenciler için ulaşımdan, konaklamaya, barınmaya en rahat ve ucuz imkanlara sahiptir. İlçemiz öğrenci dostu bir ilçedir. Bursa, Kütahya arasında yer alan ilçemiz Bursa ve Kütahya'ya birer saat mesafededir. Bursa en büyük ilçesi olan İnegöl ile Kütahya'nın en büyük ilçesi olan Tavşanlı'ya 30 dakika mesafededir. İstanbul'a 3 saat mesafededir. O nedenle Türkiye'nin her yerinden ulaşım kolaylığı söz konusudur. Öğrencilerimizin gelecek kariyerini şekillendirirken tercihlerinde Domaniç Hayme Ana MYO'ya yer vermeleri, okulumuzda eğitim görmeleri onlar için kazanç olacaktır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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