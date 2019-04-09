Müdür Güldal Başarılı Sporcuyu Tebrik Etti

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kadınlar serbest Güreş 22.Uluslararası zafer turnuvasında ülkemizi temsil edecek sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kadınlar serbest Güreş 22.Uluslararası zafer turnuvasında ülkemizi temsil edecek sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti.



10-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Kadınlar Serbest Güreş 22.Uluslararası Zafer turnuvasında Hakkari ve ülkemizi milli mayoyla temsil edecek sporcu Eylem Gök'e ve teknik ekibe Müdür Güldal'ı makamında ziyaret etti. Müdür Güldal, teknik ekibi tebrik ederek başarıların devamını dileyerek bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürler etti. - HAKKARİ

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