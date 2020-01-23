Müdür Güldal görevini Yıldırım'a devretti - Son Dakika
Son Dakika Spor Müdür Güldal görevini Yıldırım'a devretti - Son Dakika Spor

Müdür Güldal görevini Yıldırım'a devretti

6 saat önce

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Reşit Güldal, görevini Emin Yıldırım'a devretti.

Müdür Güldal görevini Yıldırım'a devretti, System.String[]

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Reşit Güldal, görevini Emin Yıldırım'a devretti.


Hakkari'de sevilen ve sayılan idarecilerden olan Reşit Güldal, görevini Emin Yıldırım'a devretti. Basın mensuplarına açıklama yapan Güldal, 9 yıla yakındır bu görevi yaptığını belirterek, "Görevim süresince milletime, memleketime ve vatanıma nasıl faydalı olurum diye canla başla çalıştım. Bugün itibarıyla bayrağı Emin kardeşime devrediyorum. İnşallah hayırlı işlere vesile olur. Kendisine başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Yeni Müdür Yıldırım ise, Müdür Güldal'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Allah hiçbirimizi utandırmasın. Umarım memleketimize hayırlı işlere vesile olurum. Memleketimiz için hep beraber güzel şeylere imza atarız. Ben tekrar ilimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Emin Yıldırım, Hakkari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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