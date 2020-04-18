Müdür Gür emekli öğretmenlerle görüştü - Son Dakika

Müdür Gür emekli öğretmenlerle görüştü
6 saat önce
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emekli öğretmenlerle telefonla görüşüp her türlü ihtiyaçlarını Sosyal Vefa Destek gruplarından gidermeye hazır olduklarını söyledi.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, emekli öğretmenlerle telefonla görüşüp her türlü ihtiyaçlarını Sosyal Vefa Destek gruplarından gidermeye hazır olduklarını söyledi.
Müdür Gür, eğitim camiasına uzun yıllar hizmet etmiş emekli öğretmenleri arayarak hal hatırlarını sordu. Görünmez düşmana karşı verdikleri bu mücadelede en büyük görev evde kalmak olduğunu ifade eden Gür, emekli öğretmenlere," Bizlerin de sizin evde kaldığınız bugünlerde her türlü ihtiyaçlarınızı Sosyal Vefa Destek gruplarımızla gidermeye hazırız. Öğretmenlerimize sağlık, sıhhat diliyoruz" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı 2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi