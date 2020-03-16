Müdür Hasan Keskin'den Altıntaş ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Müdür Hasan Keskin'den Altıntaş ziyareti - Son Dakika

Müdür Hasan Keskin'den Altıntaş ziyareti

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamında ziyaret etti.

Müdür Hasan Keskin'den Altıntaş ziyareti, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamında ziyaret etti.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Müdürümüz Hasan Keskin ile Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bölgemizde devam eden ağaçlandırma çalışmaları ve orman bakım konuları, orman korunması ve özellikle yaz aylarında piknik için ormanlık alanları tercih eden vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi konularını ele aldık. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
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