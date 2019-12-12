Müdür İsmail Sayar: "Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden faydalanamaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür İsmail Sayar: 'Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden faydalanamaz' - Son Dakika

Müdür İsmail Sayar: "Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden faydalanamaz"

6 saat önce

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, kayıtlı istihdamın arttırılması için çaba sarf ettiklerini ve kayıt dışı işçi çalıştıranların teşviklerden yararlanamayacağını dile getirdi.

Müdür İsmail Sayar:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, kayıtlı istihdamın arttırılması için çaba sarf ettiklerini ve kayıt dışı işçi çalıştıranların teşviklerden yararlanamayacağını dile getirdi.


İşverenlerin çalıştırdığı kişilerin tescil işlemlerini mutlaka gerçekleştirmeleri gerektiğini belirten Sayar, mevzuat gereği çalışmaya başlayanların işe başlamadan en az bir gün önce işe giriş bildirgelerinin yapılması gerektiği hususunun altını çizdi.


İsmail Sayar, "Sosyal güvenlik sisteminin insanları, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, malullük, yaşlılık gibi sosyal risklere karşı koruyan onları bu risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir. Bu nedenle sosyal güvenlik hakkının bir kul hakkı, insan hakkı ve Anayasal bir haktır. Kayıt dışı çalışanın tespit edilmesi halinde, işverenlerin olası idari para cezasına maruz kaldıklarını ayrıca teşviklerden mahrum kaldıklarını, özellikle iş kazası durumunda kazaya maruz kalan kişinin sigortasının olup olmadığına bakılmaksızın tüm hakları verildiği için işverenlerin çok büyük yaptırımlara maruz kalabilirler" diye konuştu.


Kayıt dışılığın işverenler açısından zararları hakkında açıklamalarda bulunan Sayar, "İşyerinde olası bir iş kazası ve meslek hastalığı durumunda Devlete ve işçilere karşı mesuliyet doğmasına, ciddi anlamda idari ve adli yaptırımlarla karşılaşılmasına, Haksız rekabete ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlanmasına, Devlet tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamamasına, İşyerinde tüm çalışanların sigortalılığı sağlanmadığı için verimliliğin ve motivasyonun azalmasına ve adalet duygusunun yok olmasına, Ticari hayatta diğer işverenlere karşı güven problemi olacağından, marka oluşturma, kurumsallaşma ve pazarda yer edinme şanslarının ortadan kalkmasına yol açar" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kütahya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
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