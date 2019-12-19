Müdür Karayıldırım seminer verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür Karayıldırım seminer verdi - Son Dakika

Müdür Karayıldırım seminer verdi

6 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Mal Müdürü Yasin Karayıldırım seminer verdi.

Müdür Karayıldırım seminer verdi, System.String[]

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Mal Müdürü Yasin Karayıldırım seminer verdi.


Arguvan Mal Müdürü Yasin Karayıldırım tarafından, mevzuatlar hakkında, ilçede görev yapan tüm kurum müdürlerine seminer verilerek, yapılacakları anlattı. Taşınır mal yönetmeliğin amaç ve kapsamının daha iyi bilinmesi gerektiğini belirten Karayıldırım, bu konuya dikkat etmelerini vurguladı. Karayıldırım, seminerde özetle şu konuları anlattı:


"Taşınır işlemlerinde görevliler ve sorumlulukları, Defter ve belgeler, Taşınır İşlemleri, Taşınırların kayıp ve yok olmasında sorumluluk halleri, Harcama birimleri arasında taşınırların devri, Sayım ve devir işlemler, Taşınırların numaralandırılması, Kod sistemi, Yıl sonu işlemleri." - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
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