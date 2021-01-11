Müdür Keskin: "Önce iş ve çevre güvenliği" - Son Dakika

Müdür Keskin: "Önce iş ve çevre güvenliği"

11.01.2021 21:56
Müdür Keskin:

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü Kiçir Orman Ürünleri Deposu'nda incelemelerde bulundu.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Simav Orman İşletme Müdürlüğü Kiçir Orman Ürünleri Deposu'nda incelemelerde bulundu.

Kiçir Orman İşletme Şefliği Orman ürünleri deposunda İşletme Müdürü Osman Aksoy'dan bilgiler alan Bölge Müdürü Hasan Keskin; depoda yapılması gerekenler ve sınıf ayrımı konusunda İşletme Şefleri'ne bilgiler aktardı.

Orman emvallerinin cins ve sınıfları itibariyle istiflenip, depolanarak piyasa icaplarına göre satışa arz edildiği Kiçir Orman Deposu'nda yapılan incelemelerde; Bölge Müdürü Hasan Keskin; depo içinde istife alınan emvallerin standartlara uygunluğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında talimatlarda bulundu.

İş ve çevre güvenliği için alınması gereken tedbirlere de dikkat çeken Bölge Müdürü Keskin; emval satış depolarımızın önemini hatırlatarak emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür etti ve depodan ayrıldı. - KÜTAHYA

Müdür Keskin: Önce iş ve çevre güvenliği
Müdür Keskin: Önce iş ve çevre güvenliği

Orman İşletme Müdürlüğü, Hasan Keskin, Osman Aksoy, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Müdür Keskin: 'Önce iş ve çevre güvenliği' - Son Dakika


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