Müdür Keskin: "Orman emvallerimizi en iyi şekilde muhafaza ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür Keskin: 'Orman emvallerimizi en iyi şekilde muhafaza ediyoruz' - Son Dakika

Müdür Keskin: "Orman emvallerimizi en iyi şekilde muhafaza ediyoruz"

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen ormancılık uygulamalarını yerinde denetledi ve Balıköy Orman Emval Deposu'nda incelemelerde bulundu.

Müdür Keskin:

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen ormancılık uygulamalarını yerinde denetledi ve Balıköy Orman Emval Deposu'nda incelemelerde bulundu.


Bölge Müdürü Hasan Keskin, Balıköy Orman Emval Deposunda, emval çeşitleri ve istifleri hakkında bilgiler aldı ve depo içinde istife alınan emvallerin standartlara uygunluğunu kontrol etti. 2020 yılı endüstriyel plantasyon ve kızılçam tensil sahalarından yaklaşık 3 bin metreküp emval girişi olduğu belirtilen depo ziyaretinde, odun kalitesinin korunması ve depolarda kayıplar yaşanmaması için önlemler alınması gerektiği vurgulandı.


Müdür Hasan Keskin; ormanın ana ürünü olan odun ham maddesinin satışa hazır hale gelene kadar ki geçen sürede yapılan tüm çalışmaların hassasiyet ve özenle gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.


Keskin, "Depoya nakledilen emvalin nakil aracından boşaltılmasından itibaren, sınıflandırılması, depo içinde taşınması, istiflenmesi ve çıkışı yapılacak emvalin araçlara yüklenmesi işlemlerine kadar olan süreçte tüm ekibe önemli görevler düşmektedir" dedi.


İstifleme ve boylama konusunda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapan Bölge Müdürü Keskin, yapılan çalışmalar için tüm ekibe teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.


Bölge Müdürü Hasan Keskin'in incelemelerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, İşletme Müdür Yardımcısı Atakan Kaynar, Alabarda Orman İşletme Şefi Özkan Mozka ve Yaylacık Orman İşletme Şefi Eniscan Peker eşlik etti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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