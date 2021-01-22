Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti - Son Dakika

- Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti

MUŞ - Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 9-10 Ocak 2021 tarihleri arasında Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışında 1 ve 2.'lik başarı gösteren kayakçıları tebrik ederek ödüllendirdi.

Erzurum'da 9-10 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve Muş, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Kars, Rize ile Van illerinin katılımıyla yapılan Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışında Muş Spor Lisesi öğrencilerinden Rabia Akyol birinci gün klasik stilde ve ikinci gün serbest stilde 1. olurken, Ümmü Gülsüm Şentürk ise aynı kategoride 2. olma başarısı gösterdi. Sporcuları başarısından dolayı makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, onların motive ve daha başarılı olması için tavsiye ve önerilerde bulundu.

"Her başarıyı tebrik etmek ve ödüllendirmek isteriz"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Muş Spor Lisesi öğrencilerinin kayaklı koşu yarışmasında birinci ve ikincilik başarısı gösterdiklerini söyledi. Sporculardan Rabia Akyol ve Ümmü Gülsüm Şentürk'ün Muş'a çok güzel bir başarı kazandırdığını kaydeden Kıvanç, "Bu bizleri son derece mutlu etmiştir. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında da kendilerine başarılar diliyorum. Bu başarıların sürekliliğini de istiyoruz ve bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha büyük yarışmalara katılarak ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Her başarıyı tebrik etmek ve ödüllendirmek isteriz. Biz de öğrencilerimize layık olacak şekilde hediyeler takdim ettik" dedi.

"Hedefim milli olmak ve bayrağımı en yükseklerde dalgalandırmak"

Yarışmadan birincilik derecesi ile dönen Rabia Akyol ise 4 yıldır kayaklı koşu sporu yaptığını belirterek, "Gittiğim tüm yarışmalarda derecelerim var. Hedefim milli olmak, olimpiyatlara gitmek, Türkiye'mi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımı en yüksek yerlerde dalgalandırmaktır" diye konuştu.

Ziyaret, Müdür Kıvanç'ın sporculara hediye vermesi ve toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.