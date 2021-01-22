Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti - Son Dakika

Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti

22.01.2021 11:22

- Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 9-10 Ocak 2021 tarihleri arasında Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışında 1 ve 2.'lik başarı gösteren kayakçıları tebrik ederek ödüllendirdi.

- Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti

MUŞ - Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 9-10 Ocak 2021 tarihleri arasında Erzurum'da yapılan Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışında 1 ve 2.'lik başarı gösteren kayakçıları tebrik ederek ödüllendirdi.

Erzurum'da 9-10 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve Muş, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Kars, Rize ile Van illerinin katılımıyla yapılan Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışında Muş Spor Lisesi öğrencilerinden Rabia Akyol birinci gün klasik stilde ve ikinci gün serbest stilde 1. olurken, Ümmü Gülsüm Şentürk ise aynı kategoride 2. olma başarısı gösterdi. Sporcuları başarısından dolayı makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, onların motive ve daha başarılı olması için tavsiye ve önerilerde bulundu.

"Her başarıyı tebrik etmek ve ödüllendirmek isteriz"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Muş Spor Lisesi öğrencilerinin kayaklı koşu yarışmasında birinci ve ikincilik başarısı gösterdiklerini söyledi. Sporculardan Rabia Akyol ve Ümmü Gülsüm Şentürk'ün Muş'a çok güzel bir başarı kazandırdığını kaydeden Kıvanç, "Bu bizleri son derece mutlu etmiştir. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında da kendilerine başarılar diliyorum. Bu başarıların sürekliliğini de istiyoruz ve bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha büyük yarışmalara katılarak ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Her başarıyı tebrik etmek ve ödüllendirmek isteriz. Biz de öğrencilerimize layık olacak şekilde hediyeler takdim ettik" dedi.

"Hedefim milli olmak ve bayrağımı en yükseklerde dalgalandırmak"

Yarışmadan birincilik derecesi ile dönen Rabia Akyol ise 4 yıldır kayaklı koşu sporu yaptığını belirterek, "Gittiğim tüm yarışmalarda derecelerim var. Hedefim milli olmak, olimpiyatlara gitmek, Türkiye'mi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımı en yüksek yerlerde dalgalandırmaktır" diye konuştu.

Ziyaret, Müdür Kıvanç'ın sporculara hediye vermesi ve toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.

Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti
Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti
Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti
Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti

Milli, Kayak, Ocak, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış Haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme Google'ı kızdırdı: Avustralya'ya hizmet vermeyi kesebiliriz Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Gasp için gittikleri iş yerinde başarılı olamayınca esnafı 5 yerinden bıçakladılar
Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak istiyoruz         
11:44
Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum         
11:18
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
10:47
8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı         
10:20
Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu         
10:07
Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı         
09:41
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" tehdidini affetmeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırdı         
07:37
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 11:56:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müdür Kıvanç, kayak yarışmasından dereceyle dönen sporcuları tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei