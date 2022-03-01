Müdür Lütfü Başli okullarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Lüftü Başli, akademik başarı, sportif ve kültürel faaliyetlerin artırılmasına yönelik okul idarecileri ve öğretmenlerle istişare etti.

Öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kitap okumanın öneminden bahsederek kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulundu.

Geleceğe dair en büyük yatırımın eğitim olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, "Öğrenci sayılarımız devamlı olarak artmaktadır. Düşünebilen, düşündüğünü faaliyete geçirebilen, proje üretebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için birlik içerisinde çalışmamız gerekmektedir. Yarınımızın büyükleri olan çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ortamı oluşturmak için öğretmenlerimizin ve velilerimizin tavsiyeleri bizim için büyük önem arz etmektedir. Gerek okul ziyaretleri gerekse okul idarecileri toplantılarında, okul idarecileri ve öğretmenlerimizle daha güzel yarınlar için istişarelerde bulunacağız. Ayrıca akademik başarı, sportif faaliyetler ve kültürel faaliyetlerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeye kapımız açıktır." ifadelerini kullandı.