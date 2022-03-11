MÜDÜR, NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇAN ÖĞRENCİYİ HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

MÜDÜR, NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇAN ÖĞRENCİYİ HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI

11.03.2022 17:00

GAZİANTEP'te, nefes borusuna yiyecek takılan öğrenci Ahmed Alluş'u ortaokulun müdürü Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrasıyla kurtardı.

GAZİANTEP'te, nefes borusuna yiyecek takılan öğrenci Ahmed Alluş'u ortaokulun müdürü Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bu anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Şenyurt Mahallesi'ndeki İnkılap İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Ahmed Alluş'un nefes borusuna, ders arasında yemek yediği sırada yiyecek takıldı. Nefes almakta zorluk çeken Alluş'un arkadaşları, okul müdürüne haber verdi. Müdür Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrası olarak bilinen, karna baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle çocuğu kurtardı. Alluş'un yemek yerken tıkanması, arkadaşlarının paniği ve müdür Çelik'in müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

MÜDÜR, NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇAN ÖĞRENCİYİ HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI
MÜDÜR, NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇAN ÖĞRENCİYİ HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI
MÜDÜR, NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇAN ÖĞRENCİYİ HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI

YORUMLAR
500
Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye okul müdürü müdahale etti Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye okul müdürü müdahale etti Nefes borusu tıkanan öğrencinin hayatını kurtaran okul müdürü o anları anlattı Nefes borusu tıkanan öğrencinin hayatını kurtaran okul müdürü o anları anlattı Çevre dostu öğrenciler Başkan Sezer'e çalışmalarını anlattı Çevre dostu öğrenciler Başkan Sezer'e çalışmalarını anlattı

İmam Hatip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜDÜR, NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇAN ÖĞRENCİYİ HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:38:49. #1.12#
SON DAKİKA: MÜDÜR, NEFES BORUSUNA YİYECEK KAÇAN ÖĞRENCİYİ HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement