Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu

6 saat önce

Arnavutköy'deki bir lisede kızıyla aynı sınıfta okuyan öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Müdür odasında öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusu, System.String[]

Arnavutköy'deki bir lisede kızıyla aynı sınıfta okuyan öğrenciyi darbeden veli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Taşoluk Anadolu Lisesi son sınıftaki biri kız iki öğrenci arasında tartışma çıktı.

Kızına küfür edildiğini söyleyerek okula giden veli, okul müdürü tarafından konuşmak için odasına çağrılan öğrenciyi darbetti.

Okul müdürünün araya girmesiyle sakinleştirilen velinin öğrenciye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıya uğrayan öğrencinin annesi Selda Turan, olayı okul müdüründen öğrendiğini belirterek "Okula geldiğimde çocuğumun bir başka veli tarafından saldırıya uğradığını öğrendim. Müdür Bey'den görüntüleri izlemeyi talep ettim. Görüntüleri izledikten sonra o anda ölmeyi tercih ederdim." dedi.

Görüntülerle birlikte oğlunu darbeden kişi hakkında savcılığa suç duyurunda bulunduğunu aktaran Turan, "Okulda öğrenciler arasında bu tarz tartışmalar yaşanabilir. Çocuğum küfür etmediğini izah etmeye çalışırken bir anda saldırıya uğruyor. Oğlum olayın şoku ile odadan kaçıyor. Saldırı esnasında çocuğum burnuna darbe alıyor. Olaydan 1 ay önce çocuğum burnundan ameliyat olmuştu. Darp sonrası aldığımız raporda çocuğumun burnunun tekrar kırıldığını öğrendim. Veliden şikayetçiyim." diye konuştu.

Arnavutköy, Taşoluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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