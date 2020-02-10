Müdür Özçalık: "Kütahya'da 20 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilecek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Müdür Özçalık: 'Kütahya'da 20 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilecek' - Son Dakika Ekonomi

Müdür Özçalık: "Kütahya'da 20 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilecek"

7 saat önce

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, hibe sözleşmesi imzalanarak başlayacak Kırsal Kalkınma projeleri ile Kütahya'da 20 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirileceğini belirtti.

Müdür Özçalık:

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, hibe sözleşmesi imzalanarak başlayacak Kırsal Kalkınma projeleri ile Kütahya'da 20 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirileceğini belirtti.


Kütahya'da, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 13.Etap uygulamaları çerçevesinde hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 74 yatırımcıya hibe sözleşmesi için tanzim edilmesi gereken evrakların tebliğ edildiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık," Başvurusu uygun görülen 74 projenin; 65'i Çiftlik Faaliyetlerini Geliştirme, 2'si Bitkisel Ürün İşleme, 2'si Hayvansal Ürün İşleme, 2'si yeni ahır yapımı, 2'si yenilenebilir enerji (güneş enerjisi) üretimi, 1'ri de El Sanatları Projesi olarak gerçekleşti. İl Proje Değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan yaklaşık 17 milyon TL değerindeki 74 proje ile ilimizde 105 kişiye istihdam sağlanacak ve yaklaşık 8 milyon TL hibe desteği verilecek. İlimizde bu projelerin uygulanmasıyla KDV dahil yaklaşık 20 milyon TL değerinde ekonomik bir hacim oluşacak" dedi.


Kütahya'nın kırsal kalkınmasında son derece etkili olan yüzde 50 hibe desteklemesinden dolayı bakanlığa teşekkür eden Özçalık, 74 proje ile Kütahya'nın tarımsal sektörüne ve kırsal kalkınmasına katkıda bulunacaklarını belirterek, Kütahya'ya sağlanacak yaklaşık 8 milyon TL hibenin hayırlı olmasını diledi.


Önümüzdeki günlerde yatırımcılarla imzalanacak hibe sözleşmeleri sonrasında proje uygulamalarının başlayacağı açıklandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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