Son Dakika Haberleri: Müdür Palamut, Başkan Yaman ile bir araya geldi
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Müdür Palamut, Başkan Yaman ile bir araya geldi

47 dakika önce

Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın müdürü İlker Palamut, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyarette bulundu.

Müdür Palamut, Başkan Yaman ile bir araya geldi, System.String[]

Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın müdürü İlker Palamut, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "İlimizde faaliyet gösteren fabrikanın müdürü İlker Palamut ve Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Saim Gökkaya bugün bizleri ziyaret ettiler. Bölgemizdeki yapılan işlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğumuz kardeşlerimize ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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