Müdür Sağlam'dan çiftçiye tarım sigortası daveti - Son Dakika

Müdür Sağlam'dan çiftçiye tarım sigortası daveti

13.11.2020 17:23
Müdür Sağlam'dan çiftçiye tarım sigortası daveti, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçileri tarım sigortası yaptırmaya davet etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçileri tarım sigortası yaptırmaya davet etti.

2021 yılı üretim sezonu Bitkisel Ürün Sigortası ve bu kapsamda ilk defa uygulanacak olan Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (KBKVS) için başvurular 2 Kasım itibariyle başladı. Konu hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam çiftçileri bu sistemden faydalanmaya davet etti.

İbrahim Sağlam, "2005 yılında çıkartılan Tarım Sigortaları (TARSİM) Kanunu'nu, Bakanlığımız her yıl çiftçilerimizin lehine olacak şekilde kapsamını genişletmektedir. Daha önceki yıllarda uygulanan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının yerine bu yıl Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (KBKVS) da sisteme dahil edilmiştir. Don, dolu, fırtına, hortum, heyelan, sel ve su baskını Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında olup 2 Kasım tarihi itibariyle sigorta başvuruları için süreç başlamıştır. KBKVS kapsamında ise kuru tarım alanlarında üretimi yapılan; buğday, arpa çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri de teminat altındadır. Ayrıca buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sap kısmı da isteğe bağlı olarak teminat kapsamına dahil edilmiştir. Kuru tarım alanlarında kuraklık başta olmak üzere; don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış nedeniyle ortalama verimin belirlenmiş olan eşik değerin altına düşmesi halinde hasar ödemesi yapılacaktır. Çiftçilerimizin, yukarıda sayılan herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağduriyet yaşamamaları için tarım sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, TARSİM kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı 'Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Devlet Yardımları'ndan istifade edemeyecektir. Bu hatırlatmalar ışığında sadece yapılması gereken; bir an önce size en yakın Tarım ve Orman İl/ ilçe Müdürlüklerimize başvurarak, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmak veya mevcut kayıtların güncellenmesi ve ardından da yetkili şirket acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır. Bol bereketli afetsiz bir üretim sezonu diliyorum" dedi. - SAMSUN

Müdür Sağlam'dan çiftçiye tarım sigortası daveti

Bitkisel Ürün Sigortası, İbrahim Sağlam, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müdür Sağlam'dan çiftçiye tarım sigortası daveti - Son Dakika Ekonomi


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