Müdür, şehit kardeşi hizmetliye, tuvalet temizlettiği iddiasıyla görevden alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür, şehit kardeşi hizmetliye, tuvalet temizlettiği iddiasıyla görevden alındı - Son Dakika

Müdür, şehit kardeşi hizmetliye, tuvalet temizlettiği iddiasıyla görevden alındı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, 8 yıldır Bayramiç Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Cahit Uydaş, kurumda şehit yakını kadrosu ile görev yapan hizmetli A.T 'ye sık sık tuvalet temizlettiği ve mobbing uyguladığı iddiaları üzerine, Valilik oluruyla görevinden alındı.

Müdür, şehit kardeşi hizmetliye, tuvalet temizlettiği iddiasıyla görevden alındı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, 8 yıldır Bayramiç Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Cahit Uydaş, kurumda şehit yakını kadrosu ile görev yapan hizmetli A.T 'ye sık sık tuvalet temizlettiği ve mobbing uyguladığı iddiaları üzerine, Valilik oluruyla görevinden alındı.

Bayramiç Tarım ve Orman Müdürü Cahit Uydaş'ın, 2018 yılında yürürlüğe giren hizmetli unvanlı şehit ve gazi yakınları genelgesine uymadığı ileri sürüldü. Uydaş'ın, kurumda hizmetli olarak çalışan şehidin kardeşi A.T.'ye, astım hastası olduğu halde tuvaletleri hergün defalarca temizlettiği iddiası, 2019 yılında Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi'ne taşındı.

Bunun üzerine vakıf görevlileri de konuyu Çanakkale Valiliği'ne iletip, Uydaş'tan şikayetçi oldu. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonucunda Uydaş, geçtiğimiz günlerde Valilik oluruyla görevden alındı. Uydaş, yıllık izne ayrılırken vekaleten yerine İbrahim Çobanoğlu getirildi.

Görevden alınan Uydaş, soruşturma nedeniyle bir açıklama yapmadı. Yakınları ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.


Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:58 Kaynak: DHA
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