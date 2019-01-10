Son Dakika Haberleri: Müdür Sertoğlu'ndan İha'ya 10 Ocak Ziyareti

Müdür Sertoğlu'ndan İha'ya 10 Ocak Ziyareti

1 saat önce

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Meryem Sertoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosu'nu ziyaret etti.

Müdür Sertoğlu'ndan İha'ya 10 Ocak Ziyareti, System.String[]
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Medya- Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Meryem Sertoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosu'nu ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Mersin Bürosu'nu ziyaret eden Sertoğlu ve şubede görevli polis memurları, Büro Sorumlusu Hüseyin Kar'a çiçek verdi. Basın mensuplarının gece gündüz demeden her koşulda çalıştığını kaydeden Sertoğlu, gazetecilerin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi. Sertoğlu, basın mensuplarının her zaman yanında olduklarını, bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Büro sorumlusu Kar ise basın ile emniyetin hep iç içe, birçok olayda birlikte çalıştığını kaydederek, ziyaretlerinden dolayı Sertoğlu'na ve beraberindekilere teşekkür etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:59 Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Gazeteciler Günü, Mersin, Güncel
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