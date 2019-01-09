Son Dakika Haberleri: Müdür Sünnetçioğlu'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Müdür Sünnetçioğlu'dan Gazeteciler Günü Mesajı

1 saat önce

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Müdür Sünnetçioğlu'dan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yayımladığı mesajda, "Gazeteciler; her türlü şartta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getirerek ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için olumlu rol üstlenmeye devam etmektedirler. Kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak, kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru, tarafsız, ilkeli haber vererek, objektif davranarak haber alma özgürlüğümüzü sağlayan, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın bilgi almalarını sağlayarak milletin sesi olmaktadırlar. Ayrıca görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Van, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak

Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversitede Başka Bir Araştırma Görevlisi Darp Edilmiş İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:57:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müdür Sünnetçioğlu'dan Gazeteciler Günü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]