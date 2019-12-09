Son Dakika Haberleri: Müdür Sünnetçioğlu, hastane inşaatında incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Müdür Sünnetçioğlu, hastane inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika

Müdür Sünnetçioğlu, hastane inşaatında incelemede bulundu

6 saat önce

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, hastaları ziyaret etti.

Müdür Sünnetçioğlu, hastane inşaatında incelemede bulundu, System.String[]

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, hastaları ziyaret etti.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Çaldıran Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalarda gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Daha sonra mevcut hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Sünnetçioğlu, "Çaldıran ilçemizde mevcut bulunan devlet hastanemizin yetersiz kalışından dolayı hastalar Van'a veya çevre ilçelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Sağlık Bakanlığımızın yatırımları kapsamında yapımı devam eden tam teşekküllü 75 yatak kapasiteli devlet hastanemizin yapımı devam etmekte. Yeni hastanemiz 2 bin 645 metrekare olmakla beraber arsa alanı 27 bin 651 metrekaredir. Yeni hastanenin, eski hastane ile hiçbir şekilde mukayese edilemeyecek kadar mükemmel olacağını belirtmek isterim. Vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız. Bu, bizim sağlığa bakış açımızı gösteriyor. Bu hastanede her polikliniğin kendi müstakil alanı olması son derece önemlidir. Çaldıranlı hemşehrilerimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasına imkan verecek bir hastane olacak. Hastanemizin yapılmasıyla ilçemizde sağlıkla alakalı sorunları çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi. - VAN

Çaldıran Devlet Hastanesi, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Ceren'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihara kalkıştı! Banyo fayanslarıyla bileklerini kesti Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 16:29:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müdür Sünnetçioğlu, hastane inşaatında incelemede bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]