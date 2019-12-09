Müdür Sünnetçioğlu, hastane inşaatında incelemede bulundu

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Çaldıran Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, hastaları ziyaret etti.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Çaldıran Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalarda gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Daha sonra mevcut hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Sünnetçioğlu, "Çaldıran ilçemizde mevcut bulunan devlet hastanemizin yetersiz kalışından dolayı hastalar Van'a veya çevre ilçelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Sağlık Bakanlığımızın yatırımları kapsamında yapımı devam eden tam teşekküllü 75 yatak kapasiteli devlet hastanemizin yapımı devam etmekte. Yeni hastanemiz 2 bin 645 metrekare olmakla beraber arsa alanı 27 bin 651 metrekaredir. Yeni hastanenin, eski hastane ile hiçbir şekilde mukayese edilemeyecek kadar mükemmel olacağını belirtmek isterim. Vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız. Bu, bizim sağlığa bakış açımızı gösteriyor. Bu hastanede her polikliniğin kendi müstakil alanı olması son derece önemlidir. Çaldıranlı hemşehrilerimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasına imkan verecek bir hastane olacak. Hastanemizin yapılmasıyla ilçemizde sağlıkla alakalı sorunları çözüme kavuşturmuş olacağız" dedi. - VAN