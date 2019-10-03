Müdür Sünnetçioğlu'ndan Başkan Tüfekçioğlu'na teşekkür

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, görevinden ayrılan Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Tüfekçioğlu'na teşekkür belgesi ve plaketi verdi.



İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Tüfekçioğlu, 2 yıldır sürdürdüğü görevini, ailesinin il dışında ikamet etmesi sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Görev süresi boyunca tüm sağlık personelleriyle Van'da sağlık hizmetini örnek bir konuma getirmeye çalıştıklarını ifade eden Tüfekçioğlu, "Bölge il olarak Van'ımızda da oldukça önemli iyileşmeler oldu. Sağlık altyapımız ve insan kaynağı açısından oldukça iyi bir duruma geldik. Burada Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na ve çalışama arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise, Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Tüfekçioğlu'na yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Ekip çalışması ile ilimizde de oldukça önemli iyileşmeler oldu. Sağlık altyapımız ve insan kaynağı açısından oldukça iyi bir duruma geldik, getirmeye de çalışmaktayız. Tabi tüm bu çalışmalarımızı yaparken önceliğimiz halkımıza hak ettiği hizmeti sunabilmek oldu. Makamlar gelip geçicidir. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına birlikte mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarımızla elimizden gelen tüm imkanları devletin makamında milletimiz için harcamayı helal bildik. Sağlık alanında daha da gelişim gösterebilmesi için ilimizin bütün dinamikleriyle ortak hareket ederek, Sağlık Bakanlığımızın yatırımları ve yeni açılacak tesislerin, insan gücü planlamalarını yasal prosedür ve mevzuatlara uygun ve aktif olarak doğru zamanda doğru şekilde planlamak suretiyle hem personel memnuniyeti hem de hasta memnuniyetini yerine getirmeye büyük özen göstermekteyiz" diye konuştu.



Sünnetçioğlu, Ahmet Tüfekçioğlu'na yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi ve plaketi vererek, bundan sonraki görevinde başarılar diledi. - VAN