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Müdür Tatlı, başarılı öğretmenleri tebrik etti

7 saat önce

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Öğretmenler Kupası Bölge müsabakalarında dereceye giren takımları kabul ederek tebrik etti.

Müdür Tatlı, başarılı öğretmenleri tebrik etti, System.String[]

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Öğretmenler Kupası Bölge müsabakalarında dereceye giren takımları kabul ederek tebrik etti.


Malatya'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge Müsabakalarında dereceye giren öğretmenler, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla turnuva düzenlemişti. Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge Müsabakalarında 1'inci olan Malatya Erkekler Voleybol takımı ve Erkekler Masa Tenisi takımı ile Bölge 2'ncisi olan Bayanlar Masa Tenisi takımları oyuncuları müsabaka sürecindeki çalışmaları hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'ya bilgi verdiler.


İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu bölge müsabakalarında dereceye giren takım oyuncularını tebrik ederek, Öğretmenler Günü Haftası'nda Ankara'da Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek olan takım oyuncularına başarılar diledi. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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