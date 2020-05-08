Müdür Tatlı, ortaöğretim müdürleri ile telekonferans toplantısı yaptı - Son Dakika

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ortaöğretim müdürleri ile telekonferans toplantısı yaptı.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ortaöğretim müdürleri ile yapılan değerlendirme toplantılarını telekonferans üzerinden gerçekleştirdi. Salgın süresince eğitim öğretim ve uzaktan eğitim ile ilgili konuların görüşüldüğü telekonferans toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı," 2020 yılı Mart ayı itibariyle hayatımıza giren Covid-19 salgını nedeniyle ilimize bağlı tüm eğitim kurumlarımıza bakanlığımızın verdiği zaman diliminde ara verilmiştir. Her ne kadar eğitim kurumlarına ara verilse de eğitim öğretime ara verilmemiştir. Eğitim sistemimizde zorunlu bir değişiklik yapılarak tüm eğitim uygulamaları dijital platforma geçirilmiş ve uzaktan eğitim gündemimize gelmiştir. Bakanlığımız EBATV kanalları ve EBA dijital platformunu öğrencilerimizin öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak kısa sürede yapılandırmış ve öğrencilerin erişimine açmıştır" dedi.



Uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, çocuk ve ailelerinin evde kaldıkları süreci verimli bir şekilde değerlendirmeleri için İl Müdürlüğümüzce Covid-19 Salgın Süreci Eylem Planı hazırlandığını belirterek, okul müdürlerine konuyla ilgili bilgi verdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın telekonferans üzerinden okul müdürlerinin sorun ve önerilerini dinlemesiyle toplantı sona erdi. - MALATYA