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Müdür Tekin Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

Müdür Tekin Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eğitime Destek Platformu üyeleri ile bir araya geldi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük toplantı salonunda Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Yılmaz Sağın ve üyeleri ile bir araya gelerek kentin eğitim ve öğretimi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İl merkezi ve ilçelerde bulunan zeka oyunu sınıfları, robotik kodlama sınıfları, tasarım-beceri atölyeleri, okuma salonları ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanan projeler ve yapılan çalışmaları anlatan Tekin, kentte eğitimin paydaşları olan STK'ların eğitimde söz sahibi olmasının, olumlu görüş, öneri ve yapıcı eleştirilerin eğitimde kalitenin yakalanmasının anahtarı olacağını söyledi. Tekin, konuşmasının ardından Destek Platformu üyelerinin görüş, öneri ve sorunlarını dinledi. Tekin'e Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç, Mehmet İsmail Yüce ve İshak Hasanoğlu da eşlik etti. - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
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