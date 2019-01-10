Son Dakika Haberleri: Müdür Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Müdür Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

16 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Müdür Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında," Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla önemli bir kamu görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarının "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor; sağlık ve başarılı çalışmalar diliyorum"dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:55 Kaynak: İHA

Ağrı, Gazeteciler Günü, Güncel
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