Müdür Tekin'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
16 dakika önce
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ağrı
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında," Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla önemli bir kamu görevini yerine getiren tüm basın çalışanlarının "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor; sağlık ve başarılı çalışmalar diliyorum"dedi. - AĞRI
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:55 Kaynak: İHA
Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı
Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi
Yerel Seçim Çalışmalarında Sona Gelen Cumhur İttifakı'nda Açıklanmayan 25 İlçe MHP'ye Verildi
Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı