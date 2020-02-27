Müdür Tekin, öğrencilere tiyatro izletmek amacıyla tiyatro sahnesi hazırlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür Tekin, öğrencilere tiyatro izletmek amacıyla tiyatro sahnesi hazırlattı - Son Dakika

Müdür Tekin, öğrencilere tiyatro izletmek amacıyla tiyatro sahnesi hazırlattı

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, hayatlarında hiç tiyatro izleyemeyen öğrenciler için müdürlük hizmet binasında sahne kurdurarak 560 öğrenciye tiyatro izleme heyecanını yaşattı.

Müdür Tekin, öğrencilere tiyatro izletmek amacıyla tiyatro sahnesi hazırlattı, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, hayatlarında hiç tiyatro izleyemeyen öğrenciler için müdürlük hizmet binasında sahne kurdurarak 560 öğrenciye tiyatro izleme heyecanını yaşattı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,her zamanki gibi Ağrı'nın en ucra köşesindeki okullara bile gidip öğrencilerle sohbet ediyor, onların sorunlarını dinliyor. Öğrencilerle yakından ilgilenen Tekin, öğrenci ailelerini de ziyaret ederek velilerle tanışıyor. Öğrencilerin hiç tiyatro izlemediğini öğrenen Tekin, müdürlük hizmet binasının en üst katında öğrenciler için sinema ve tiyatro sahnesi hazırlattı. Tiyatro ile henüz tanışamayan öğrencilerin tespitini yaptıran Tekin, 560 öğrenciyi ilk defa tiyatro ile tanıştırdı. 4 seans halinde yapılan tiyatro gösterisinde öğrenciler tiyatro izlemenin mutluluğunu yaşadı. Öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edilirken, ilk kez tiyatro izlemenin sevinci gözlerde okundu. Tiyatronun, öğrencilerin yarınlarına ciddi değerler katacağını belirten Tekin, "Sanatın çok değerli dallarından olan tiyatroyu öğrencilerimizle buluşturduk. Öğrencilerimizi her yönüyle geliştirmek amacıyla tiyatro izleyemeyen bütün öğrencileri tiyatro ve diğer sanat dallarıyla tanıştırmak istiyoruz. Bir çocuğu, genci mutlu edebilmek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve onları hayata hazırlamak en büyük hedefimizdir. İbn-i Haldun der ya "Coğrafya, insanın kaderidir." İşte bu coğrafyada çocuklarımızı sosyal etkinlikler ve özellikle de sanatla yoğurmak, geliştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin mutlu olması beni de inanılmaz derecede mutlu etti. Önümüzdeki aylarda sinemaya gidemeyen öğrencilerimizi de müdürlük hizmet binamızda sinema ile tanıştıracağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecektir"dedi. - AĞRI

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serebral palsi hastası Ali, tek parmağıyla kitap yazdı
Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müdür Tekin, öğrencilere tiyatro izletmek amacıyla tiyatro sahnesi hazırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]