Son Dakika Haberleri: Müdür Tunç, kayak idmanlarını takip etti
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Müdür Tunç, kayak idmanlarını takip etti

16 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayak İl Temsilciliği tarafından açılan tekerlekli kayak yaz okulu çalışmaları sürüyor.

Müdür Tunç, kayak idmanlarını takip etti, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Kayak İl Temsilciliği tarafından açılan tekerlekli kayak yaz okulu çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Taha Akgül Spor Salonunda tecrübeli antrenörler İlhan Erzurum ve Kibar Genç yönetiminde devam eden idmanları takip etti.

Çalışmalar hakkında antrenörlerden bilgiler alan Müdür Tunç, Sivas'ta kayak alt yapısının çok iyi olduğunu söyledi. Sporcularla bir süre yakından ilgilenen Tunç, yeni kış sezonunda sporcuların birçok dereceye imza atacağına inandığını da belirtti.

Ziyaret günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - SİVAS
Taha Akgül, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:34 Kaynak: İHA
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