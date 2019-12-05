Müdür Tunç, okçularla bir araya geldi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum bünyesinde okçuluk branşıyla ilgilenen sporcularla bir araya geldi.



Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, 4 Eylül Spor Kompleksi içerisine yeni yapılan okçuluk tesislerini ziyaret etti. Okçuluk İl Temsilcisi Ufuk Demir, okçuluk antrenörü Pınar Demir ve sporcularla bir araya gelen müdür Tunç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Yeni yapılan okçuluk tesisini gezen Tunç, sporculara çalışmalarında başarılar dileyerek; "Bu tesiste inşallah nice şampiyonlar yetiştireceğiz. Okçulukta Sivas daha iyi konuma gelecek. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi.



Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, sporcuların bir süre okçuluk atışlarını izleyerek, kendisi de deneme atışı yaptı. - SİVAS