MÜDÜR VE ÖĞRETMENLER TATİLDE OKULUN EKSİKLERİNİ GİDERDİ - Son Dakika

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ARDAHAN 23 Şubat İlkokulu'nda görevli müdür ve öğretmenler, bir haftalık ara tatilde el birliğiyle okulun eksiklerini tamamladı.

Türkiye haritası üzerine ay yıldız ve okullarının adını yazan levhayı, okullarının cephesine vinç yardımıyla yapıştıran Okul Müdürü Gürbüz Yıldız ve müdür yardımcısı Hüseyin Biçer, soğuk havaya aldırış etmeden metrelerce yüksekte saatlerce çalıştı. Ellerindeki fırçalarla sınıflarını ve okul bahçesindeki beden eğitimi etkinlik alanını boyayan okulun öğretmenleri de pazartesi günü başlayacak eğitim öğretime hazır olduklarını söyledi.

Okul Müdürü Gürbüz Yıldız, bir haftalık arada okulun eksiklerini giderdiklerini belirterek, Bakanlık tarafından gönderilen tabelaları astık. Öğretmenlerle birlikte okulda boya işlerini yaptık. Dış cephesine isminin daha net görülebilmesi için Türk bayraklı tabelayı astık. Öğrencilerin beden eğitimi dersinde rahat bir şekilde aktivite yapmaları için öğretmenlerle birlikte alanda çeşitli şekillerde boyama yaptık. Eğitim ve öğretime hazırız diye konuştu.