Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı - Son Dakika

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Ersin Ateş, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ersin Ateş, eline aldığı fırçayla kurumu kendisi boyadı. 17 dalda yaklaşık bin kursiyerin eğitim gördüğü merkezin, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce ilaçlanarak temizlendiği kaydedildi. Kursların devam etmesi ve diğer hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi için, HES kodu sorgulanarak kayıt yapıldığını kaydeden Müdür Yardımcısı Ateş, hem çalışanların, hem kursiyerlerin hem de vatandaşın sağlığı ve eğitim hizmetinin devam etmesi için Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiye ve talimatları doğrultusunda hassas olduklarını anlattı. Bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Ateş, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Vatanını en çok seven, işini en iyi şekilde yapandır'. Ben de bu şekilde elimden geldiği kadar ne katkı sunabilirsem onu yapmaya çalışıyorum. İstiyorum ki en kısa zamanda insanlar daha ferah bir ortama gelsinler. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.Bozyazı Halk Eğitim Müdürlüğü'nde meslek edindirme ve yeteneği geliştirme adına, sabun şekillendirme, örgü, biçki-dikiş, bilgisayar, fotoğrafçılık, sınavlara hazırlık ve saz kursu gibi 17 dalda kurslar devam ediyor.