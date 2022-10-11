Müdür yardımcısı okula gelen öğrencileri Santur ile karşılıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü okul müdür yardımcısı Ümit Bartın, okula gelen öğrencileri Santur çalarak karşılıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyüne okul müdür yardımcısı Ümit Bartın, İran ve Hindistan'a has olan Santur enstrümanı ile okula renk katıyor.

Müdür yardımcısı Bartın, öğrencilerin okula sabah daha iyi başlamasına vesile olmak için haftada bir kez santur çalarak öğrencileri karşılayacağını belirtti.

Çocukların daha performanslı okula başlamaları vesile olmak için santur çaldığını ifade eden müdür yardımcısı Ümit Bartın, "Yaz tatili sonlarına doğru köyleri gezdiğim esnada, Yüksekova'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve aynı zamanda ilçenin en son köyü olan Armutdüzü köyüne geldim. Burada idareci olarak çocuklarımız için ne yapabilirim düşüncesiyle farklı etkinlikler düşünmeye başladım. Onları, yıllardır çaldığım İran ve Hindistan müzik dünyasına ait Santur sesiyle buluşturmaya karar verdim. Okulun önünde Santur çalarak öğrencileri bu şekilde karşılarken çocukların yüzlerinde oluşan sevinci gördüğümde çok büyük bir mutluluk oldu benim için.

Köy okulumuzda, öğrencilerimizin küçük dünyasına bu şekilde dokunmak hem onlar için hem de benim için bir renklilikti. Çocukların okula daha mutlu bir şekilde geldiklerini gördüm. Okula dair motivasyonlarının bu şekilde iyileştiğini görmek herhalde bütün eğitimcilerin en büyük isteğidir. Ayrıca bu köy ilçenin en son yani sınır köy olduğu için burası çok bilinen bir yer değil. Dolaysıyla buradaki öğrenciler birçok şeyden yoksun kalıyorlar. Bizler burada bu öğrencilerimiz için içtenlikle bir şeyler yaptığımızda güzel şeylerin ortaya çıktığını gözlemledik hep. Geleceğimiz olan çocuklarımız, bizlere ve hepimize emanet. Şartlar ne olursa olsun öğrencilerimizle beraber okulumuza ve bu köye renklilik katmaya devam edeceğiz" dedi.