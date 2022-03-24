MÜDÜR YARDIMCISI OKULDA VELİNİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika
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MÜDÜR YARDIMCISI OKULDA VELİNİN SALDIRISINA UĞRADI

24.03.2022 12:03

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu, oğlu ile ilgili şikayetleri iletmek üzere okula davet ettiği velinin saldırısına uğradı.

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu, oğlu ile ilgili şikayetleri iletmek üzere okula davet ettiği velinin saldırısına uğradı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili Terzioğlu, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 22 Mart günü Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenci E.G.'yle ilgili şikayet üzerine okula çağrılan veli F.G., müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun odasına çıktı. Daha öncede bir kaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G., öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurarak Terzioğlu'na makam odasında saldırdı. Araya giren öğretmen ve diğer görevliler tarafından okuldan çıkarılan F.G. hakkında müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu, şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatılırken, okulda yaşanan şiddet olayına Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi'nden tepki geldi.

Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi önünde açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, eğitimde yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi. Eğitim çalışanlarına şiddetin haberlerinin sonunun gelmediğini belirten Gürsoy, 3 ay içerisinde 3'üncü defa Erzurum'da eğitim çalışanlarının veli saldırısına uğradığını söyledi. Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun öğrenci yakını tarafından saldırıya uğramasını kınadıklarını belirten Gürsoy, "Bu ve benzeri saldırıların cezasız kalmaması adına tüm hukuki ve idari girişimler tarafımızca desteklenecektir. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur. Öğretmene uzanan şiddet eli kırılmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikle yeni düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

MÜDÜR YARDIMCISI OKULDA VELİNİN SALDIRISINA UĞRADI
MÜDÜR YARDIMCISI OKULDA VELİNİN SALDIRISINA UĞRADI
MÜDÜR YARDIMCISI OKULDA VELİNİN SALDIRISINA UĞRADI

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Erzurum'da veli şiddeti! Müdür yardımcısına saldırı anları kamerada Erzurum'da veli şiddeti! Müdür yardımcısına saldırı anları kamerada Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı Doğu'da 2 bin 125 köy yolu kardan kapalı Borsada gong Smart Enerji için çaldı Borsada gong Smart Enerji için çaldı

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Öğretmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜDÜR YARDIMCISI OKULDA VELİNİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika


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