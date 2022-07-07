Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı

07.07.2022 23:22
Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellerden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Çıraklık Eğitim Merkezi müdür yardımcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellerden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Çıraklık Eğitim Merkezi müdür yardımcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 16 bin lira nakit para ele geçirildi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM ekipleri, 3308 sayılı Kanun'a istinaden devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanmak isteyen otel sahiplerinden rüşvet alınıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi'nin müdür yardımcısı Z.K.'nın rüşvet aldığı belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müdür yardımcısı Z.K. teknik ve fiziki takibe alındı. KOM ekipleri görevli devlet memurunu suçüstü yakalamak için seri numarası alınmış paraları takibe alarak rüşvet anında operasyonun düğmesine bastı. Şüpheli Z.K., rüşvet aldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 16 bin lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika: Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı Son dakika: Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı Son Dakika | Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı Son Dakika | Köfteci Yusuf'u soyan müdür yardımcısı tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 23:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement