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Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı

17.12.2021 13:08

Tokat'ta bulunan bir lisenin müdür yardımcısı, 2 gün önce yaptığı aramada üzerinde bıçak bulduğu öğrencisi tarafından bacağından bıçaklandı.

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan 14 yıllık öğretmen Faruk Peker, 2 gün önce yapılan genel aramada 10'uncu sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu. Bıçak okul idaresine teslim edildi, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı.

ARKASINI DÖNÜP GİDECEĞİ SIRADA BIÇAKLADI

Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören Peker, moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu. V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu dile getirdi. Peker, arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı.

Müdür yardımcısı, 2 gün önce üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı

LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faruk Peker, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, V.A.B.'yi gözaltına aldı.

Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı

Münir Karaloğlu, Anadolu Lisesi, Faruk Peker, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müdür yardımcısı, üzerinde bıçak bulduğu için disipline gönderdiği öğrencisi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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