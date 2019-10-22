Müdür yardımcısı veliler tarafından darp edildi

Diyarbakır'da bir ortaokul görevli müdür yardımcısı, iki öğrenci velisi tarafından darp edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, olayı kınadı.



Kayapınar ilçesinde bulunan Süleyman Muazzez Ersönmez İlk-Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen, öğrenci velisi oldukları öğrenilen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak, darp edildi.



Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, şiddetin, çocukların anlamını sadece sözcüklerden öğrenmesi gereken bir kavram olması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, "Karanlık dünyalarının dışa yansıması olarak bu kavramı eğitim kurumlarımızın sınırları içine ve çocuklarımızın gözlerinin önüne fiil olarak taşıyan zihniyeti Diyarbakır eğitim camiası olarak lanetleyerek, darp olayına maruz kalmış olan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, konuyla ilgili idari işlemin başlatıldığını, adli yönden ise ayrıca takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR